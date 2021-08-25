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В Вене открыли выставку к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона

25 Августа 2021 20:18
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В Вене открыли выставку к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона

ВЕНА. КАЗИНФОРМ – В рамках мероприятий по случаю 30-летия закрытия Семипалатинского испытательного полигона в центральном холле здания ООН в Вене открылась тематическая выставка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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На ней представлены уникальные фотографии, копии исторических документов, включая Указ Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева о закрытии полигона, а также детские рисунки на эту тему.

Выставку сопровождает видеоролик, содержащий редкие фото и видеоматериалы, связанные с деятельностью и закрытием полигона, а также документальный фильм «Куда дул ветер» британского режиссера и документалиста Андре Сингера, который подробно рассказывает историю Семипалатинского полигона.


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#ООН   #МИД РК   #История Казахстана   #30-летие закрытия Семипалатинского полигона  
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