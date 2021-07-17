В Великобритании зафиксирован пик заражений коронавирусом

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Великобритании впервые с 15 января зафиксировано больше 50 тыс. заражений за сутки. За четверг в стране зарегистрировано 51 870 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки умерло 49 человек с диагнозом Covid-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Это значит, что показатели заражаемости превысили цифры прошлой осени - тогда количество новых ежедневных случаев лишь однажды, в ноябре, превысило 30 тысяч. Тем не менее число госпитализаций в несколько раз ниже, чем осенью - в июле оно поднялось выше 500 человек в день, а в ноябре превышало полторы тысячи ежедневно.

По данным национального бюро статистики, за первую неделю июля в Британии заразилось коронавирусом около 650 тыс. человек, а за предыдущую неделю - всего 400 тысяч.

Между тем, уже с понедельника в Англии должны почти полностью отменить антивирусные ограничения. Сейчас в стране кипят споры об обязательном ношении масок. Ряд экспертов ранее говорили, что отменять ограничения слишком рано.

В мире число заразившихся коронавирусом на планете с самого начала пандемии составляет 190 млн человек. За этот же период от вируса скончались более 4 млн. Число сделанных прививок в мире составляет сейчас 3,7 млрд, число полностью вакцинированных - около одного миллиарда.







