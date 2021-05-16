В Вашингтоне продолжаются перебои с бензином после кибератаки на топливопровод

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - На большинстве автозаправок столицы США Вашингтона нет топлива. Дефицит возник после приостановки работы топливопровода Colonial Pipeline в результате кибератаки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Голос Америки».

В пятницу в Вашингтоне продолжались перебои с бензином. По данным сайта GasBuddy, отслеживающего ситуацию, на 88% столичных АЗС отсутствовал бензин.

Президент США Джо Байден заверил автомобилистов, что к этим выходным поставки должны вернуться в норму. Ранее в Colonial Pipeline заявили о полном восстановлении работы топливопровода.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена на бензин в стране выросла почти до 3,04 доллара за галлон, что является самой высокой ценой с октября 2014 года.

Напомним, что кибератака с использованием программы-вымогателя на несколько дней парализовала работу крупнейшей в США топливопроводной сети, вызвав перебои с поставками.

ФБР возложило ответственность за атаку на хакерскую группировку DarkSide, которая, предположительно, базируется в России или Восточной Европе.

Президент Джо Байден в четверг заявил, что хакеры действовали с российской территории, однако США не считают, что за этой кибератакой стоит правительство России. Вместе с тем президент заявил, что хакеров необходимо привлечь к ответственности и не исключил принятия ответных мер.