В Вашингтоне празднование Наурыза стало интернациональным

Традиционно президент «The Kazakh-American Association» Дархан Нурмагамбетов организовал культурное мероприятие в честь праздника Наурыз для всех желающих в павильоне зоны отдыха в Кардероке, штат Мэриленд, недалеко от Вашингтона. Район Потомак хорошо известен как место для активного отдыха, включая скалолазание, пешие походы и езду на велосипеде.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Наш соотечественник Кудряд приехал на праздник с семьей.

— Наурыз — прекрасный праздник, который испокон веков мы празднуем. Отличный повод, чтобы собраться всем комьюнити в Вашингтоне, пообщаться с друзьями и отлично провести время. Показать новому поколению — нашим детям — Наурыз, как мы отмечаем и сохраняем нашу культуру и традиции, находясь далеко от Родины. Я считаю, что нам нужно каждый год так собираться, — считает Кудряд.

Он отметил, что он только приехал и уже встретил около 15 знакомых. Дети также находят новых друзей и создают свой круг общения в этот замечательный праздник.

В отличие от предыдущих мероприятий, очень заметно присутствие многих людей из других стран, что сплачивает народы.

— Я считаю, что такие праздники должны быть, и неважно, в какой стране мы находимся. Это возможность собираться, общаться, делиться опытом и культурой, а также становиться ближе друг другу, чтобы сохранять мир между нациями, народами и культурами, — отметил Кудряд.

Житель штата Мэриленд Эммануэль Аджибола впервые посетил празднование Наурыза, на которое его пригласили наши соотечественницы.

— Это потрясающее новогоднее мероприятие Казахстана. Здесь все очень дружелюбны. Мне нравится культура, мне нравится семейная атмосфера и то, как все собираются вместе. Это замечательное мероприятие и замечательная страна, и я рад, что здесь, — поделился своим впечатлением Эммануэль Аджибола.

Он сообщил, что с нетерпением ждет возможности попробовать национальную кухню Казахстана.

Местный житель Джонни Джеймс посещает празднование Наурыза уже второй год подряд, после того, как он в прошлом году переехал в район рядом с Вашингтоном.

— Это действительно замечательное событие для разных семей и всего Казахстана, чтобы собраться вместе и отпраздновать праздник. До недавнего времени я не знал об этом празднике. Продолжайте делиться своей культурой с американцами, — пожелал Джонни Джеймс.

Афонсо Гомес, родом из Португалии, в настоящее время проживает в США, отметил, что ранее праздновал Наурыз, но это его первое мероприятие, организованное казахским сообществом в США.

— Я из Португалии и мне очень приятно быть здесь. Я был на праздниках Наурыз, но это первый раз, когда я участвую в мероприятии, организованном казахским сообществом. Это очень интересно, потому что у нас в Европе Новый год ассоциируется по-другому, и я думаю, что это очень красиво — помнить, что с Нового года начинается весна, — сообщил Афонсо Гомес.

Представитель Европы поделился: «Я думаю, что это отличный способ познакомиться с казахскими традициями. Я думаю, что у казахов феноменальная кухня. В Казахстане, по моему опыту, много молодых талантливых людей, и это здорово, что у них есть возможность продемонстрировать свой талант и потенциал в США, а также людям из других уголков мира».

Кристофер из штата Вирджиния узнал о праздновании Наурыза от коллеги из Казахстана и с огромным желанием приехал посмотреть наши традиции.

— Я знаю, что сейчас Новый год. Я не слишком много знаю об этом, но я знаю, что это большой праздник, когда все собираются вместе, едят много еды, хорошо проводят время с семьей и друзьями. Праздник объединяет народы из разных стран. Я вижу много людей, которые не являются казахами, как и я, и все обнимают друг друга, это нравится всем и очень приятно для таких людей, как я, которые не из Казахстана, — поделился впечатлениями Кристофер.

Он добавил, что хотел бы, чтобы как можно больше людей знали о Казахстане.

— Это очень большая нация, очень сильный народ и много удивительных людей. Это очень приятная страна для посещения, поэтому я думаю, что было бы неплохо, чтобы как можно больше людей узнали о Казахстане и о том, какой он удивительный, — рассказал Кристофер.

Приглашение нашего соотечественника Кемаля с большим интересом приняли его друзья из Узбекистана, России и Украины.

Шахноза из Узбекистана больше года живет в Америке, где обучается в Университете Джорджа Вашингтона на биостатиста. Для нее «Навруз» (узбекское произношение — прим.ред.) всегда ассоциируется с началом весны, теплом, цветением природы и ярким Новым годом.

Тимур родом из Казани (Татарстан), в настоящее время работает инженером Майкрософт в США. Он сообщил, что они также празднуют «Науруз» (татарское произношение — прем.ред.), как и жители Центральной Азии. Тимур рассказал, что впервые на празднике Наурыз в Вашингтоне, и само мероприятие превысило все его ожидания.

Максим из Новосибирска узнал о празднике впервые. Когда его пригласил друг, он с удовольствием принял приглашение, чтобы узнать больше о Наурызе. Также Кемаль сообщил, что еще один друг из Украины должен приехать на праздник.

Праздник в США украсил юный танцевальный ансамбль «Гульдер Джуниор», руководителем которого является известная в США Зарина Алим. Ансамбль был создан год назад, в феврале 2025 года, и его солистам от 7 по 10 лет, в репертуаре которых уже несколько казахских танцев, в том числе «Камажай» и «Ерке Кыз».

Помимо угощения национальными блюдами, гости мероприятия могли участвовать в различных конкурсах, а также в настольных играх.

Празднование Наурыза проводится ежегодно с целью сплочения наших соотечественников, сохранения казахских корней, традиций и родного языка, а также расширения круга новых знакомств, поддержания дружеских отношений между семьями и ностальгии по родным блюдам.

