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В Вашингтоне полицейские застрелили 18-летнего афроамериканца

3 Сентября 2020 12:17
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В Вашингтоне полицейские застрелили 18-летнего афроамериканца

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В результате инцидента с участием полиции сегодня ночью в Вашингтоне был убит афроамериканец. По последним данным, жертве было 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Washington Post.

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По данным полиции Вашингтона, сегодня ночью в столице США полицейские прибыли на место инцидента в связи с сообщениями о том, что в одной из припаркованных машин находятся люди с оружием.

Когда полицейские приблизились к автомобилю, двое человек бросились бежать от машины. В результате погони один из убегавших был ранен и доставлен в местную больницу, где впоследствии скончался от полученного ранения. Второму убегавшему удалось оторваться от полиции.

Жертвой оказался 18-летний Деон Кей, который, по словам преследовавших его полицейских, угрожал им оружием в ходе погони. В отчете полицейских, участвовавших в погоне, есть фотография пистолета, который был при убегавшем парне на момент инцидента.

Полиция также задержала еще одного человека, который находился в автомобиле на месте инцидента, и изъяла у него оружие.

В ночь инцидента у здания полиции Вашингтона собрались десятки протестующих против системной жестокости полиции.

Ранее Казинформ уже сообщал о том, что в июне этого года жестокое убийство другого афроамериканца Джорджа Флойда сотрудниками полиции в Миннеаполисе всколыхнуло целую волну протестов по всей стране, а также за ее пределами. Флойд был задержан полицейскими, один из которых надавил ему на горло коленом, в результате чего афроамериканец скончался от асфиксии.

23 августа США потряс еще один случай с участием полиции и афроамериканца. Полицейские всадили семь пуль в 29-летнего Джейкоба Блейка в штате Вискосин. Мужчина остался жив, но на данный момент он парализован ниже пояса и пока не понятно, сможет ли он ходить.

На фоне происходящего и волны протестов общественность страны требует провести масштабную реформу полиции США и покончить с системной жестокостью полицейских.


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#Происшествия   #США  
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Автор:

Татьяна Кудренок

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