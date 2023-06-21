В вахтовом поселке Тенгиз отравились работники

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пищевое отравление восьми человек произошло в заведении быстрого питания вахтового поселка Тенгиз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AtyrauPress.

Об этом сообщили эпидемиологи в ходе брифинга на площадке РСК.Пищевое отравление восьми человек произошло в заведении быстрого питания вахтового поселка Тенгиз. Случай произошел в апреле, сегодня работники чувствуют себя хорошо и уже приступили к работе.

«По данному случаю были проведены проверки и выявлены недостатки по санитарным требованиям, приняты соответствующие меры. Таким образом с начала года в регионе зафиксировано 8 случаев отравления. А 2022 году было всего 3 случая», - сообщила главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Гульдана Бисенбай.По словам эпидемиолога, пищевое отравление продуктами – это серьезное заболевание, вызванное употреблением некачественных продуктов. Если после потребления пищи вы почувствовали боль в животе, тошноту, рвоту, появился жидкий стул, слабость в организме, то немедленно нужно обратиться к врачу. Самолечение может усугубить ситуацию до летального исхода.