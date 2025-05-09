В Узбекистане живет 100-летний казах-ветеран

Бексеит Баймырзаев родился 10 мая 1924 года в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Окончив сельскую школу, юноша в 1941 году поступил в педагогический техникум, и через год отправился на фронт.

Он участвовал в войне в составе Второго Украинского фронта и 80 лет назад встретил Победу в городе Праге. Затем участвовал в боях против японских войск, служил в звании сержанта до 1947 года. Награжден медалями «За отвагу», «Красная звезда», орденом «За победу в Великой Отечественной войне» второй степени.

После возвращения из армии Бексеит Баймырзаев завершил учебу в педагогическом техникуме, до 1987 года работал в сфере образования. Его упорный труд был высоко оценен, Б.Баймырзаев награжден медалями «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда» и орденом «Знак почета».

Бексеит Баймырзаев, которому 10 мая исполнится 100 лет, здоров. Ежедневно выходит на прогулку, беседует с аксакалами, наставляет молодежь.

Ветеран поблагодарил и благословил сотрудников Посольства Казахстана, которые пришли поздравить его с 80-летием Великой Победы и с днем рождения.

«От чистого сердца благодарю вас за оказанное мне уважение. Пусть не будет войны! Пусть новые поколения живут в мире! То, что подвиг ветеранов не забыт, им оказывается почет, доказывает, что новое поколение идет по верному пути. Как многое повидавший старый человек, скажу так: не делайте людям зла! К тем, кто стремится делать добро, оно возвращается», – сказал Бексеит Баймырзаев.

Сегодня у ветерана 9 внуков и более 10 правнуков от 4 детей.

Бексеит Баймырзаев живет в Юкоричирчикском районе Ташкентской области.