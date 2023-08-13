В Узбекистане запустили в продажу иммунное молоко против коронавируса

ТАШКЕНТ. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Узбекистане запустили в продажу уникальную продукцию – иммунное молоко, способное нейтрализовать коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Компания PanaevFarms, действующая в столице Каракалпакстана в городе Нукусе, приступила к производству и продаже иммунного молока и молочных продуктов, которые имеют свойства по нейтрализации SARS-CoV-2, говорится в сообщении.

Работы по проекту получения иммунного молока против коронавируса были начаты в 2021 году Международным центром молекулярной аллергологии при Министерстве инновационного развития и Венским медицинским университетом. В качестве эксперимента, племенные коровы и коровы голштинской породы, импортированные из Австрии и Германии компанией PanayevFarms, получили 3 дозы узбекско-китайской вакциной вакцины ZF-UZ-VAC2001.

В 2022 году результаты анализа из иммунного молока коров, вакцинированных рекомбинантной вакциной ZF-UZ-VAC2001, показали, что через две недели после второй дозы вырабатывались нейтрализующие антитела.

C октября 2022 года начались испытания технологические линии малого производства пастеризованного молока под торговой маркой Immune Milk на предприятии PanayevFarms.

Научная статья о результатах получения иммунного молока нового поколения против коронавирусной инфекции была опубликована в престижном научном журнале Frontiers in Nutrition.

Эксперты считают, что это особенно важно в условиях, когда ВОЗ сообщила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма «Эрис».