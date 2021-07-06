Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

В Узбекистане запретили проведение всех массовых мероприятий

Автор:  
Мадибек Джанибеков
6 Июля 2021, 14:00
В Узбекистане запретили проведение всех массовых мероприятий

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Узбекистане приостанавливается проведение всех массовых мероприятий. Соответствующее решение принято накануне Специальной республиканской комиссией по противодействию коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Речь идёт обо всех видах праздничных массовых мероприятий, спортивных соревнований, а также о концертах, фестивалях, театральных и кинопоказах, независимо от того, где проводится мероприятие — на открытой площадке или в закрытом помещении. Спортивные соревнования можно проводить только без болельщиков», - говорится в сообщении.

Также с 1 августа на территории Узбекистана усиливается контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при проведении свадеб, похорон и других семейных мероприятий и ограничивается число участников этих мероприятий до 50 человек.

По данным Минздрава Республики Узбекистан запрет будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. Столица Узбекистана закрыта на двухнедельный карантин. Для расширения коечного фонда в Ташкенте развернуты ковидные центры с резервом на 2 тысячи мест.


Узбекистан   Коронавирус в мире  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане