В Узбекистане запретили деятельность зарубежных политических партий

В Узбекистане запрещено создание и осуществление деятельности политических партий зарубежных государств и их подразделений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие поправки в закон «О политических партиях» подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Они были приняты Законодательной палатой Олий Мажлиса Узбекистана 11 июня и одобрены Сенатом 22 июня.

Кроме того в соответствии с поправками депутатам нижней палаты и сенаторам

запрещается занимать свои должности, если у них есть вид на постоянное жительство (ВНЖ) за рубежом.

Также парламентарии будут лишаться мандата, если не будут без уважительной причины участвовать в течение 30 дней в деятельности соответствующей палаты, фракции политической партии, комитета или комиссии, в состав которых они входят.