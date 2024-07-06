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    01:57, 06 Июль 2024 | GMT +6

    В Узбекистане запретили деятельность зарубежных политических партий

    Олий Мажлис Узбекистана
    Фото: norma.uz

    В Узбекистане запрещено создание и осуществление деятельности политических партий зарубежных государств и их подразделений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Соответствующие поправки в закон «О политических партиях» подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Они были приняты Законодательной палатой Олий Мажлиса Узбекистана 11 июня и одобрены Сенатом 22 июня.

    Кроме того в соответствии с поправками депутатам нижней палаты и сенаторам

    запрещается занимать свои должности, если у них есть вид на постоянное жительство (ВНЖ) за рубежом.

    Также парламентарии будут лишаться мандата, если не будут без уважительной причины участвовать в течение 30 дней в деятельности соответствующей палаты, фракции политической партии, комитета или комиссии, в состав которых они входят.

    Теги:
    Узбекистан Мировые новости Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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