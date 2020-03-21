В Узбекистане закрыли развлекательные заведения и запретили проводить свадьбы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В связи с обострением эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, в Узбекистане закрываются все общественно-развлекательные заведения, а также запрещается проведение публичных и торжественных мероприятий, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно решения очередного заседания Специальной республиканской комиссии по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса с 21 марта во всех регионах Узбекистана приостанавливается деятельность ряда учреждений, таких как развлекательные заведения, в том числе, ночные клубы, дискотеки, спа и массажные салоны, чайханы и кафе (кроме службы доставки на дом), караоке, бильярдные, кальянные центры и игровые компьютерные залы.

Кроме того, с 23 марта запрещается проведение таких публичных мероприятий, как свадьбы, семейные торжества, а также проведение других праздников.