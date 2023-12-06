В Узбекистане задержали 73-летнего бизнесмена, известного как «Салимбай»

В Узбекистане в рамках акции «ударные 40 дней» продолжаются масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминальной ситуации и пресечению преступности. Накануне правоохранительные органы Узбекистана задержали предпринимателя Салима Абдувалиева, известного как «Салимбай», занимающего пост замглавы Национального олимпийского комитета, передает агентство Kazinform.

Правоохранительные органы Узбекистана возбудили уголовное дело в отношении 73-летнего предпринимателя Салима Абдувалиева, известного как «Салимбай» и «Салимбойвачча». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

- Салим Киргизбаевич Абдувалиев привлечён в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела по части 1 статьи 248 Уголовного кодекса (незаконное хранение огнестрельного оружия) и задержан в процессуальном порядке, - говорится в сообщении ГУВД.

С января 2017 года он является заместителем председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана и руководителем Ассоциации спортивной борьбы. За вклад в спортивную деятельность в 2015 году Абдувалиев был награждён орденом «Дустлик», а в 2021 году — удостоен звания «Заслуженный спортивный тренер».

Ранее в Ташкенте был задержан криминальный авторитет Саидазиз Сайдалиев, известный по прозвищу «Саидазиз-медгородок».

По данным столичного ГУВД, 3 декабря в Ташкенте задержаны три криминальных авторитета, в том числе «вор в законе» Бахтиёр Кудратуллаев, известный в преступном мире как «Бахти Ташкентский». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных 165 УК РУ "Вымогательство вособо крупном размере) и 276 УК (Незаконное изготовление, приобретение, хранение наркотических средств".

4 декабря Следственное управление при ГУВД Ташкента задержало ещё 10 человек, подозреваемых в преступной деятельности. Сообщается, что они привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по статье165 УК Узбекистана "Вымогательство в особо крупном размере".

В рамках масштабных рейдов по всему Узбекистану, в Ферганской области задержали 22 членов ОПГ, включая бойца ММА.