В Узбекистане вынесен приговор обвиняемым в июльских беспорядках в Каракалпакстане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане суд первой инстанции огласил приговор в отношении 22 подсудимых, обвиняемых в совершении массовых беспорядков в городе Нукусе 1-2 июля прошлого года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РУ.

Обвинения против подозреваемых включают статьи Уголовного кодекса: 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан), 244 (массовые беспорядки), 244-1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) и 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Главный обвиняемый по делу Давлетмурат Таджимуратов приговорен к 16 годам лишения свободы, с отбыванием первых 2 лет наказания в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Его обвинили в организации массовых беспорядков с целью свержения действующей власти Республики Каракалпакстан.

Еще 15 обвиняемых были приговорены к различным срокам заключения от 3 до 8,5 лет. Приговоры в отношении остальных обвиняемых оказались менее суровыми. Так, журналистку Лолагул Каллыханову приговорили к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Трое других обвиняемых - Азамат Турданов, Ахмет Сметуллаев и Азамат Нуратдинов - получили наказание, связанное c ограничением свободы, и были освобождены из-под стражи в зале суда вместе с Лолагул Каллыхановой.

Также, с учётом возмещения 256 млн сумов из 6,8 млрд сумов ущерба, причинённого в результате совершенных преступлений, оставшиеся 6,5 млрд сумов будут взысканы с осуждённых в солидарном порядке.

Судебный процесс над участниками июльских событий в Каракалпакстане начался в Бухаре в ноябре 2022 года. Всего обвиняемыми по делу проходили 22 человека, которым вменили организацию и участие в массовых беспорядках в Нукусе в начале июля 2022 года.

Фото: popoloadvocacia.adv.br