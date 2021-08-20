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В Узбекистане внедряется страхование от рисков вакцинации

20 Августа 2021 20:55
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В Узбекистане внедряется страхование от рисков вакцинации

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане внедряется страхование от рисков вакцинации. Об этом на брифинге в Агентстве информации и коммуникаций РУ сообщил руководитель информационной службы АО «Узагросугурта» Шухрат Кобилов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Он отметил, что страховая компания «UZINSURANCE» одна из первых компаний на рынке Узбекистана, которая внедряет страхование от потери трудоспособности или смерти человека, получившего вакцину.

«Стоимость страхового полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность - 25 и 50 миллионов сумов (1 и 2 млн тенге - корр.). Для оформления страхового договора требуется документ, удостоверяющий личность, и информация, связанная с процессом вакцинации», - сообщил спикер.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: это европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник-V» и с 1 августа - американская Moderna. На сегодняшний день в стране использовано более 12 миллионов доз вакцины.

На фоне обострения эпидемиологической ситуации 3 августа в Узбекистане принят закон , закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.


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#Узбекистан   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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