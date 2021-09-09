Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Узбекистане вакцинированным студентам предоставят скидку на оплату учебы

Автор:  
Мадибек Джанибеков
9 Сентября 2021, 19:30
В Узбекистане вакцинированным студентам предоставят скидку на оплату учебы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане студенты, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, получат 10-процентную скидку на оплату учебы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства высшего и среднего специального образования РУ.

«Студентам очных отделений бакалавриата и магистратуры, прошедшим курс вакцинации до 1 ноября 2021 года, предоставляется скидка в 10% от суммы базового контракта (без стипендии), установленного на 2021-2022 учебный год», - сообщает министерство.

По данным ведомства, в нынешнем учебном году стоимость базового контракта на учебу в вузах страны составляет от 6 до 17 миллионов сумов (240 - 680 тысяч тенге).

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник-V» и американская Moderna. На сегодняшний день более 2 миллиона узбекистанцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса.


Образование   Узбекистан   Коронавирус в мире   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане