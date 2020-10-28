В Узбекистане ускоренная приватизация коснется свыше 2 тысяч госактивов

ТАШКЕНТ. УзА - КАЗИНФОРМ – 28 октября под председательством Президента Узбекистана состоялось видеоселекторное совещание по вопросам реформирования государственных предприятий и приватизации госактивов в соответствии с подписанным указом президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ по ускоренной приватизации госактивов 27 октября.

Утвержденные указом меры коснутся более чем 2 тысяч государственных активов. Из них запланировано выставить на торги 479 предприятий и 15 объектов недвижимости, подготовить 62 предприятия к приватизации, трансформировать 32 предприятия и отрасли, усовершенствовать деятельность 507 рынков. Кроме того, на торги будут выставлены 386 объектов, указанных в предыдущих актах, и 559 объектов, на реализацию которых уполномочены хокимы.

Касательно приватизации 62 крупных предприятий, таких как, к примеру «Кукон нефтгаз пармалаш ишлари» и «Хоразмсувкурилиш», подчеркнута важность повышения их инвестиционной привлекательности.

Затронуты вопросы трансформации государственных проектных институтов. Затем доля государства в проектных институтах будет реализована строительным организациям-партнерам.

На совещании подчеркнута необходимость коренного пересмотра участия государства в более чем в 500 рынках и торговых комплексах. Для этого будет объявлен конкурс среди инвесторов. Если доходы рынка будут расти, а налоговые поступления и число рабочих мест регулярно увеличиваться, предприниматель получит возможность выкупить госдолю рынка в рассрочку.