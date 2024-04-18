В Узбекистане усилят сейсмобезопасность и подготовку к землетрясениям

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ о мерах по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений и совершенствованию деятельности по мониторингу сейсмической опасности. Намечено усилить качество госконтроля в строительстве, начать обучать население и проектировать высотные здания с активной сейсмозащитой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Газета uz.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 апреля подписал постановление «О мерах по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений, а также совершенствованию деятельности по мониторингу сейсмической опасности».

В постановлении отмечается, что в последние годы в мире возросло количество землетрясений с тяжелыми последствиями, которые оказывают серьезное воздействие на жизнь населения и социально-экономическую инфраструктуру стран.

Согласно постановлению, с 1 июня должна быть внедрена практика, согласно которой при планировании новых строительств в сейсмоактивных зонах с интенсивностью 8 баллов и выше по шкале МСК-64 объекты медицины выше 5 этажей и здания выше 9 этажей проектируются с устройствами активной сейсмической защиты, в том числе сейсмоизоляцией и демпфером.

С 1 июля на планируемых к строительству новых объектах III-IV категорий фактора опасности (III — с высоким фактором опасности, IV — с очень высоким фактором опасности) обязательным является установка устройства по автоматическому мониторингу несущих конструкций зданий и сооружений.

Также с 1 июля при землетрясении силой 5 баллов и выше по шкале МСК-64 данные по состоянию зданий и сооружений, полученные с устройств автоматического мониторинга несущих конструкций, должны в оперативном порядке анализироваться.

Вводится порядок проектирования планируемых к строительству новых объектов III-IV категорий фактора опасности системой автоматической блокировки газовых и электрических сетей во время сильного землетрясения.

До 1 июля намечено в порядке эксперимента осуществить работы по восстановлению существующих зданий и сооружений, техническое состояние которых признано неудовлетворительным, подземным методом «укрепления компенсационной инъекционной технологии и возвращения деформации в прежнее состояние».

Поручено также организовать работы по осуществлению государственного контроля с учетом категории опасности и риска новых строящихся объектов, а также опыта работы региональных инспекторов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и утвердить региональные планы по подготовке к землетрясению и организовать работы по подготовке населения к землетрясению.

Для подготовки к сильным землетрясениям в регионах на основе «конкретных научных прогнозов» с 1 мая поручено наладить практику подготовки Республиканским центром сейсмопрогностического мониторинга МЧС ежемесячных заключений о сейсмической опасности и прогнозе землетрясения для Совета министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента.

С июня вводится практика выявления территорий с вероятностью возникновения в ближайшем будущем сильного землетрясения посредством мониторинга произошедших на территории Узбекистана землетрясений, их научного анализа и движения активных тектонических разломов земной коры.

С 1 мая в каждом регионе Узбекистана начнут формировать волонтерские группы для привлечения к работам по спасению населения при сильном землетрясении, а при Академии наук будет создана Ассоциация ученых инженерии землетрясения. В нее войдут ответственные за сферу специалисты министерств и ведомств, а также ученые и зарубежные специалисты. Состав будет обновляться каждые три года.