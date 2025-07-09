В Узбекистане усилят борьбу с наркотиками с помощью искусственного интеллекта

Глава МВД заявил, что будет открыт колл-центр, который будет круглосуточно давать информацию о вреде наркотиков. Намечены регулярные мероприятия «Безопасная и здоровая страна».

В Узбекистане планируется усилить борьбу с оборотом наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщил министр внутренних дел Азиз Ташпулатов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» по итогам совещания у президента Шавката Мирзиёева во вторник.

«Несмотря на активную борьбу, уничтожение наркотических веществ и подпольных лабораторий, проблема до конца не устранена. В этой связи подчёркнута необходимость использования видеонаблюдения и искусственного интеллекта для выявления распространения наркотических веществ и ликвидации источников их появления», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Глава МВД отметил, что рост оборота наркотиков и психотропных веществ наблюдается во всём мире, в том числе и в Узбекистане. «Если в 2024 году было изъято 2138 кг психотропных и наркотических средств, то за шесть месяцев 2025 года — уже более 1890 кг», — сказал он.

По его словам, по поручению президента будет усилена работа «по предотвращению этого зла, которое уносит жизни наших граждан». «МВД совместно с другими правоохранительными органами будут регулярно проводиться мероприятия «Безопасная и здоровая страна», — заявил министр.

В ходе месяца «Безопасная и здоровая страна» с 15 апреля по 15 мая по Узбекистану изъято 17,3 тысячи колюще-режущих предметов, более 334 кг наркотических средств, задержано почти 1000 разыскиваемых, найдены 383 пропавших без вести, зафиксировано более 190 тысяч нарушений ПДД.

Азиз Ташпулатов сообщил, что при МВД начнёт работать круглосуточный колл-центр:

«Гражданам специалисты будут предоставлять квалифицированную информацию о вреде наркотиков. Основное внимание будет уделено формированию иммунитета общества против наркомании и проведению адресной профилактической работы с родителями и особенно с молодёжью», — подчеркнул глава МВД.

В мае прошлого года в Узбекистане была утверждена Национальная стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью на 2024−2028 годы. Она включает в себя меры по улучшению защиты границ страны от проникновения наркотиков, борьбу с их распространением через интернет и повышение качества наркологического лечения.

Главный нарколог Министерства здравоохранения — директор Республиканского специализированного научно-практического центра психического здоровья Зарифжон Ашуров ранее заявил, что в Узбекистане молодеет «аптечная наркомания». На учёте в наркологических диспансерах на сегодня состоят около 5000 человек, в том числе 10-летний ребёнок. Большинство молодых людей прибегают к наркомании из-за психологических проблем, отметил он.