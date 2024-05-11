В Узбекистане участились случаи наведения лазеров на самолеты

В Узбекистане участились случаи создания помех лазерными лучами во время взлета и посадки самолетов, которые могут привести к серьезным последствиям. За последние пять месяцев уже зарегистрировано 6 подобных случаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на uznews.uz.

В Uzbekistan Airports напомнили, что за применение лазеров, создающих угрозу жизни пассажиров и экипажа, грозит административная ответственность.

В 2023 году было зафиксировано 10 случаев, а с 1 января по 10 мая текущего года – 6 случаев. Данные по подобным инцидентам установлены на основании обращений экипажей.

В компании напомнили, что граждане за такие действия могут быть привлечены к ответственности согласно статье 116-1 КоАО РУз (Создание помех лазерным лучом во время эксплуатации воздушного судна). Согласно этой статье, создание помех во время эксплуатации воздушного судна путем наведения на воздушное судно лазерного луча влечет наложение штрафа или административный арест до 15 суток с конфискацией предметов правонарушения.