Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В Узбекистане случаи ковидной пневмонии включили в общую статистику КВИ

Автор:  
Мадибек Джанибеков
6 Июля 2021, 20:46
В Узбекистане случаи ковидной пневмонии включили в общую статистику КВИ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 6 июля Министерство здравоохранения Узбекистана будет включать в статистику по COVID-19 случаи пневмонии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, за прошедшие сутки в республике выявлено 496 случаев заражения коронавирусом, а также 172 случая заболевания пневмонией.

До сегодняшнего дня Минздрав включал в статистику только случаи коронавируса, подтвержденные тестированием, а больные с пневмонией, проходящие лечения в ковидных больницах не учитывались.

Со слов специалистов, новая методика позволит реально оценить складывающуюся эпидемиологическую ситуацию, так как официальная статистика существенно разнилась с высоким уровнем загруженности больниц и ковидных центров.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. Столица Узбекистана закрыта на двухнедельный карантин. Для расширения коечного фонда в Ташкенте разворачивают ковидные центры с резервом на 2 тысячи мест.


Здравоохранение   Статистика   Узбекистан   Коронавирус в мире  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане