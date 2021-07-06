В Узбекистане случаи ковидной пневмонии включили в общую статистику КВИ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 6 июля Министерство здравоохранения Узбекистана будет включать в статистику по COVID-19 случаи пневмонии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, за прошедшие сутки в республике выявлено 496 случаев заражения коронавирусом, а также 172 случая заболевания пневмонией.

До сегодняшнего дня Минздрав включал в статистику только случаи коронавируса, подтвержденные тестированием, а больные с пневмонией, проходящие лечения в ковидных больницах не учитывались.

Со слов специалистов, новая методика позволит реально оценить складывающуюся эпидемиологическую ситуацию, так как официальная статистика существенно разнилась с высоким уровнем загруженности больниц и ковидных центров.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. Столица Узбекистана закрыта на двухнедельный карантин. Для расширения коечного фонда в Ташкенте разворачивают ковидные центры с резервом на 2 тысячи мест.