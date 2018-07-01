В Узбекистане разрешили тонировку автомобилей за деньги
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 1 августа 2018 года разрешено пользование автотранспортным средством с тонированными стеклами на платной основе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.
«Правовой информационный канал» Министерства юстиции сообщает о том, что правительство приняло постановление «О мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами».
Согласно этому постановлению разрешить с 1 августа 2018 года пользование автотранспортным средством с тонированными стеклами на платной основе.
Тонировка стекол будет осуществляться ГУП «Центр инновационных проектов и сервисного обслуживания населения» при Министерстве внутренних дел.
Для тонировки стекол следует получить специальное разрешение из Государственной службы безопасности дорожного движения (ГСБДД) сроком на один год.
Разрешается тонировка стекол легковых автомобилей в пределах светопропускания не ниже 5% для задних стекол и 30% - для задних боковых.
Разрешение не требуется для затемнения в верхней части лобового стекла автомобилей полосы шириной не более 14 см в пределах светопропускания не ниже 30%.
Для временного въезда иностранных легковых автотранспортных средств с тонированными стеклами на территорию Узбекистана и транзитного передвижения будет взиматься плата в размере 15 тыс долларов США.
Ставки платежей за выдачу разрешения и установку тонировки на стекла легковых автомобилей:
Для физических лиц 90 минимальных размеров заработной платы (16 587 000 сум);
Для юридических лиц 120 МРЗП (22 116 000 сум);
Для юридических лиц иностранных государств 149 МРЗП (25 802 000 сум).
Отметим, что 1 узбекский сум - 4,43 тенге по курсу Нацбанка РК.
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