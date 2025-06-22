В Узбекистане растет число компаний с казахстанским участием

Согласно данным Национального комитета статистики РУ на 1 июня, в Узбекистане действуют 16 405 компаний с иностранным капиталом.

Наибольшая доля приходится на китайские предприятия. За три месяца их число увеличилось на 492, достигнув 4 068.

На втором месте — Россия с 3 086 компаниями. Замыкает тройку Турция, предприниматели из которой открыли в Узбекистане 1 997 компаний.

Также наблюдается активность со стороны казахстанских инвесторов. В частности, за три месяца Казахстан открыл в Узбекистане 54 новых предприятия. Таким образом, общее число казахстанских компаний в республике достигло 1 136.

Ранее сообщалось, что между Казахстаном и Узбекистаном могут быть открыты дополнительные четыре торговых коридора. Кроме того, в Ташкенте планируется строительство торгового центра Казахстана, а в Астане — торгового центра Узбекистана. Это способствует укреплению межрегиональных связей между двумя странами.

По итогам января-апреля текущего года Казахстан сохранил позицию одного из трех крупнейших торговых партнёров Узбекистана. За указанный период официальный Ташкент экспортировал в Астану товаров на сумму 405,7 млн долларов и импортировал товаров на более чем 986,8 млн долларов. Общий товарооборот между двумя странами приблизился к 1,4 млрд долларов.