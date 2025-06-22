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    21:21, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    В Узбекистане растет число компаний с казахстанским участием

    С марта по май 2025 г. в Узбекистане создано более 900 новых предприятий с участием иностранного капитала, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Узбекистане растет число компаний с казахстанским участием
    Фото: пресс-служба президента Республики Узбекистан

    Согласно данным Национального комитета статистики РУ на 1 июня, в Узбекистане действуют 16 405 компаний с иностранным капиталом.

    Наибольшая доля приходится на китайские предприятия. За три месяца их число увеличилось на 492, достигнув 4 068.

    На втором месте — Россия с 3 086 компаниями. Замыкает тройку Турция, предприниматели из которой открыли в Узбекистане 1 997 компаний.

    Также наблюдается активность со стороны казахстанских инвесторов. В частности, за три месяца Казахстан открыл в Узбекистане 54 новых предприятия. Таким образом, общее число казахстанских компаний в республике достигло 1 136.

    Ранее сообщалось, что между Казахстаном и Узбекистаном могут быть открыты дополнительные четыре торговых коридора. Кроме того, в Ташкенте планируется строительство торгового центра Казахстана, а в Астане — торгового центра Узбекистана. Это способствует укреплению межрегиональных связей между двумя странами.

    По итогам января-апреля текущего года Казахстан сохранил позицию одного из трех крупнейших торговых партнёров Узбекистана. За указанный период официальный Ташкент экспортировал в Астану товаров на сумму 405,7 млн долларов и импортировал товаров на более чем 986,8 млн долларов. Общий товарооборот между двумя странами приблизился к 1,4 млрд долларов.

    Теги:
    Узбекистан СНГ Мировые новости Центральная Азия
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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