В Узбекистане расширен приоритетный список вакцинируемых

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В приоритетный список вакцинируемых включены узбекистанцы в возрасте от 50 лет и старше. Соответствующее решение принято накануне Специальной республиканской комиссией по противодействию коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РУ.

«Принято решение по расширению охвата бесплатной вакцинацией от ковида на лиц в возрасте от 50 лет и старше, а также преподавателей и профессоров вузов (ранее вакцинировали лиц старше 65 лет).

Также власти поручили проанализировать состояние готовности медицинских учреждений к лечению больных коронавирусной инфекцией в регионах и сформировать запас необходимых лекарств с учетом увеличения случаев заражения в последние дни», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на первом этапе массовая вакцинация против коронавируса проводилась среди людей старше 65 лет, медицинских работников, учителей школ, сотрудников дошкольных образовательных учреждений и людей с хроническими заболеваниями. С 31 мая данный список пополнился студентами (обучающиеся за рубежом), представителями СМИ (журналисты и блогеры), писателями и сотрудниками телерадиокомпаний.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется тремя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001 и российская «Спутник-V». С начала вакцинации в Узбекистане использовано более 2,5 миллиона доз вакцины от COVID-19.