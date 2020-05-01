Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища: жителей эвакуировали

1 Мая 2020, 23:16
В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища: жителей эвакуировали

ГУЛИСТАН. КАЗИНФОРМ – После сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. Населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информационное агентство Узбекистана.

Жители махаллей вблизи водохранилища эвакуированы в безопасные районы, и размещены в школах, колледжах, предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители других махаллей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в район стихии, где встретился с эвакуированными и отметил, что всем пострадавшим будет уделено особое внимание, они будут обеспечены жильем и продовольствием.

photo


Также образована правительственная комиссия, приняты все меры для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Отмечается, в настоящее время утечка воды прекратилась. Прорвавшийся поток воды направлен в канал Абай Акалтынского района и выведен в озеро Арнасай Джизакской области.


Происшествия   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку