Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Узбекистане проходят президентские выборы

Автор:  
Мадибек Джанибеков
24 Октября 2021, 11:09
В Узбекистане проходят президентские выборы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане стартовало голосование на выборах президента страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ЦИК в список избирателей включено 19,86 миллиона человек, образовано 14 окружных избирательных комиссий, создано 10 760 избирательных участков.

Для узбекистанцев, находящихся за рубежом, открыты избирательные участки в 49 странах. На территории Казахстана участки открылись в диппредставительствах Узбекистана в городах Нур-Султан, Алматы и Актау, а также во всех областях работают выездные избирательные комиссии.

За ходом выборов следят тысячи международных наблюдателей от СНГ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 государства. Освещать выборы аккредитованы 223 зарубежных и около 1,5 тысячи местных журналистов.

Напомним, выборы президента Узбекистана проходят 24 октября. В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов. Порог явки избирателей должен составить 33%.


СНГ   Выборы   Узбекистан   Мировые новости   Политика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане