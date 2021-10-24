В Узбекистане проходят президентские выборы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане стартовало голосование на выборах президента страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ЦИК в список избирателей включено 19,86 миллиона человек, образовано 14 окружных избирательных комиссий, создано 10 760 избирательных участков.

Для узбекистанцев, находящихся за рубежом, открыты избирательные участки в 49 странах. На территории Казахстана участки открылись в диппредставительствах Узбекистана в городах Нур-Султан, Алматы и Актау, а также во всех областях работают выездные избирательные комиссии.

За ходом выборов следят тысячи международных наблюдателей от СНГ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 государства. Освещать выборы аккредитованы 223 зарубежных и около 1,5 тысячи местных журналистов.

Напомним, выборы президента Узбекистана проходят 24 октября. В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов. Порог явки избирателей должен составить 33%.