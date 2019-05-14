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В Узбекистане проходят образовательные выставки казахстанских вузов
14 Мая 2019 10:54 174
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Порядка 50 казахстанских высших учебных заведений принимают участие в образовательной выставке, проходящей в Узбекистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр международных программ».
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Представители университетов встречаются с потенциальными студентами и их родителями.
На сегодняшний день высшее образование в Казахстане получают порядка 10 тысяч граждан Узбекистана.
Образовательные выставки прошли в Ташкенте. Также они состоятся в городах Самарканд, Карши, Бухара и Нукус. Предположительно выставки посетят 25 тысяч человек.
Ключевые слова: Вузы, Центральная Азия, Образование, Узбекистан,
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