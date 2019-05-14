Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 23 °С
USD 379.43 EUR 426.40
RUB 5.81 CNY 55.20
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Узбекистане проходят образовательные выставки казахстанских вузов

14 Мая 2019 10:54 174
Поделиться:
В Узбекистане проходят образовательные выставки казахстанских вузов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Порядка 50 казахстанских высших учебных заведений принимают участие в образовательной выставке, проходящей в Узбекистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр международных программ».

Новости по теме

Столичные 11-классники начали отказываться от проведения пышных выпускных
25 млн тенге выделили на стипендии акима Актюбинской области для студентов Мажилисмены обратили внимание на ошибки в переводных учебниках

Представители университетов встречаются с потенциальными студентами и их родителями.

На сегодняшний день высшее образование в Казахстане получают порядка 10 тысяч граждан Узбекистана.

Образовательные выставки прошли в Ташкенте. Также они состоятся в городах Самарканд, Карши, Бухара и Нукус. Предположительно выставки посетят 25 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Вузы, Центральная Азия, Образование, Узбекистан,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив