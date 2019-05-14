В Узбекистане проходят образовательные выставки казахстанских вузов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Порядка 50 казахстанских высших учебных заведений принимают участие в образовательной выставке, проходящей в Узбекистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр международных программ».

Представители университетов встречаются с потенциальными студентами и их родителями.

На сегодняшний день высшее образование в Казахстане получают порядка 10 тысяч граждан Узбекистана.

Образовательные выставки прошли в Ташкенте. Также они состоятся в городах Самарканд, Карши, Бухара и Нукус. Предположительно выставки посетят 25 тысяч человек.