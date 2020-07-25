В Узбекистане полностью остановлено движение автотранспорта

ТАШКЕНТ-САМАРКАНД. УЗА-КАЗИНФОРМ - Согласно решению Специальной республиканской комиссии 25-26 июля ( суббота и воскресенье) на территории Узбекистана полностью остановлено движение автотранспортных средств, в том числе и нелинейных такси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне в ходе очередной видеоселекторной совещании согласился с предложением Республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений.

По состоянию на 10:00 часов 25 июля, число зарегистрированных в Узбекистане случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 19 653 (+293).

242 новых случая обнаружены в Ташкенте, 36 – Сырдарьинской области, 8 – Республике Каракалпакстан и 7 – Навоийской области среди граждан, контактировавших с больными и сдавших анализы.

В настоящее время в стране выздоровели 10 472 гражданина (54 процента), заболевших коронавирусом. 9 074 пациента получают лечение по установленным стандартам, 138 из них находятся в тяжелом состоянии, 40 – в критическом.