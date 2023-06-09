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В Узбекистане планируют полностью искоренить распространение ВИЧ к 2030 году

Автор:  
Мадибек Джанибеков
9 Июня 2023, 19:35
В Узбекистане планируют полностью искоренить распространение ВИЧ к 2030 году Фото: t.me/Rasmiy_xabarlar_Official

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане поставлена цель полностью искоренить распространение ВИЧ/СПИД к 2030 году. Об этом на пресс-конференции заявили руководители Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и Республиканского центра по борьбе со СПИДом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время в республике диагностировано более 48 тысяч ВИЧ-инфицированных. За последние 5 лет количество тестирований на ВИЧ-инфекцию увеличилось в 5 раз, достигнув 3,5 миллиона. Государственное финансирование лекарств составило 80%.

В целях ликвидации передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в республике ежегодно осуществляется бесперебойное снабжение сухими молочными смесями детей, рождающихся от больных матерей. Благодаря этим мерам, 99,7% детей остаются здоровыми.

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Основная стратегия для остановки эпидемии ВИЧ до 2030 года состоит в достижении целей «95-95-95» к 2025 году. Эти цели означают, что к 2025 году 95% ВИЧ-инфицированных будут знать свой статус, 95% больных будут получать специализированную терапию, и 95% больных будут иметь низкую вирусную нагрузку, не передающуюся другим людям.

Вся эта работа направлена на полное прекращение передачи ВИЧ/СПИДа к 2030 году.

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