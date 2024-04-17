В Узбекистане планируют отказаться от госрегулирования цен на уголь

Узбекистан может перестать регулировать оптовые и розничные цены на уголь, которые рассматриваются и утверждаются Межведомственной комиссией по тарифам. Об этом говорится в постановлении правительства УР, передает агентство Kazinform со ссылкой на Газета uz.

В Узбекистане планируется отказаться от государственного регулирования цен на уголь. Это следует из постановления Кабинета министров от 16 апреля о повышении тарифов на электроэнергию и газ.

Сейчас уголь, который продается по прямым договорам населению, бюджетным организациям и тепловым электростанциям, входит в список социально важных товаров, а его цена регулируется государством. Оптовые и розничные цены на уголь рассматриваются и утверждаются Межведомственной комиссией по тарифам при Кабинете министров не реже одного раза в год (до 1 июня).

Под розничной имеется в виду цена угольной продукции, которая утверждается межведомственной комиссией. Она реализуется населению через угольные склады компании «Кумир таъминот». Министерству энергетики совместно с другими ведомствами поручено в течение месяца внести предложения по формированию оптовых и розничных цен «на основе рыночных принципов».

В 2023 году добыча угля в стране превысила показатель предыдущего года на 15,5%, объем вырос до 6,19 миллиона тонн. При этом также вырос импорт угля, кокса и брикета — до 204,4 млн долларов (+67,8%).

Поставки угля из Казахстана выросли на 1,4 миллиона тонн — до 3,1 миллиона (+82,3%). Импорт угля из Кыргызстана за 10 месяцев прошлого года вырос в 2 раза — почти до 900 тысяч тонн.