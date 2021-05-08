В Узбекистане отмечается рост заболевания КВИ среди детей

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ –В Узбекистане отмечается рост заболевания коронавирусной инфекции среди детей. Об этом в комментарии телеканалу «Узбекистан 24» сообщил заведующий отделом реанимации Первой Зангиатинской специализированной многопрофильной больницы Ташкентской области Петр Комиренко, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас развернуто два детских отделения на 160 мест. Сейчас у нас проходит лечение 125 детей. Есть и с пневмониями, есть и с тяжелым течением. Если будет объем волны заболевших такой же, как и в прошлом году, в больнице законсервирована тысяча коек, это отдельные два блока. Они полностью укомплектованы и готовы к работе, начиная от аппаратуры и заканчивая необходимым медперсоналом», – сообщил специалист.

По его словам, в основном в больницу привозят детей в возрасте 12-13 лет, есть дети и 10 лет. Некоторые из них сейчас находятся в реанимационном отделении и нуждаются в интенсивной терапии.

«В основном клинические проявления болезни у взрослых практически не поменялись, тяжесть течения болезни такая же, как и в прошлом году. Но различие в том, что вирус «молодеет», – отметил П. Комиренко.

Напомним, по сообщениям узбекских врачей в республике почти вдвое увеличилось число пациентов с коронавирусом в возрастной категории от 20 до 45 лет. В Ташкенте в связис увеличением случаев заражения коронавирусом среди студентов, учеников школ и воспитанников дошкольных учреждений более 200 учебных заведений закрылись на карантин в начале мая.