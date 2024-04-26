В Узбекистане отказавшейся от телефонов школе вручили $24 000

В Узбекистане глава Ташкентской области Зойир Мирзаев вручил сертификат на 300 млн сумов (свыше $23,6 тысяч, прим. ред.) «школе без телефонов», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

В феврале в Ташкентской области школам, которые по согласованию с родителями откажутся от использования телефонов, пообещали 300 млн сумов. И вот школа № 17 в Ангрене стала победителем нового проекта.

— Школа уже на протяжении 50 дней активно реализует новый проект. Дети могут прийти в школу с телефонами и оставить их на хранение в специально отведенном месте. Это решение направлено на то, чтобы внимание учащихся было сосредоточено на получении знаний, — говорится в сообщении.

Напомним, ЮНЕСКО в 2023 году призвало запретить смартфоны в школах, чтобы решить проблемы нарушения порядка в классах, улучшить обучение и помочь защитить детей от кибербуллинга.