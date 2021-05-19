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В Узбекистане образован Национальный паралимпийский комитет

19 Мая 2021 22:00
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В Узбекистане образован Национальный паралимпийский комитет

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане образован Национальный паралимпийский комитет. Соответствующее постановление «О дополнительных мерах по развитию паралимпийского движения» 18 мая подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

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Комитет создается на базе Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана. На паралимпийский комитет возложена задача создать во всех регионах и городах Узбекистана паралимпийские спортивные центры и клубы, разработать и внедрить современную систему переподготовки, повышения квалификации и профессионального развития тренеров, инструкторов-методистов и других специалистов по паралимпийским видам спорта

В республике будет создан институт подготовки специалистов по паралимпийским видам спорта и паралимпийский факультет Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Открывается кафедра «Паралимпия», а также специальность магистратуры «Адаптивное оздоровление, физическое воспитание и спорт».

С 1 сентября 2021 года в Узбекистане запустят проект «Спорт для всех», в рамках которого ежегодно 3 декабря — в Международный день инвалидов — будет проводиться республиканский параспортивный фестиваль.


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#Спорт   #Узбекистан  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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