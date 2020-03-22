В Узбекистане ношение масок станет обязательным

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане обязали всех носить медицинские маски, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, с 23 марта по всей республике запрещается передвижение без средств индивидуальной защиты (масок).

С 25 марта за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины, то есть 223 тысячи сумов (около 23 долларов ), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ - 669 тысяч сумов (около 70 долларов).









Фото: kun.uz