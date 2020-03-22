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В Узбекистане ношение масок станет обязательным
22 Марта 2020 14:40
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане обязали всех носить медицинские маски, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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В частности, с 23 марта по всей республике запрещается передвижение без средств индивидуальной защиты (масок).
С 25 марта за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины, то есть 223 тысячи сумов (около 23 долларов ), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ - 669 тысяч сумов (около 70 долларов).
Фото: kun.uz
Ключевые слова: Узбекистан, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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