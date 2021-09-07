В Узбекистане нет ни одного летального исхода после вакцинации от COVID-19

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане не зарегистрировано ни одного летального исхода или тяжелых побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Об этом на брифинге заявила член штаба по борьбе с коронавирусом РУ Севара Убайдуллаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель Минздрава прокомментировала сообщения в социальных сетях о случаях смерти или ухудшения здоровья после получения прививки от коронавируса.

«Были созданы рабочие группы, которые исследовали видеообращения в социальных сетях с такими названиями, как «Он умер после вакцинации» или «Ее состояние ухудшилось из-за вакцины». В результате исследования подтвердили, что ни один из этих побочных эффектов не был связан с вакциной. На сегодняшний день в Узбекистане не зарегистрировано ни одного летального исхода и тяжёлых побочных эффектов из-за вакцин от COVID-19», - заявила С. Убайдуллаева.

Специалист отметила, что в инструкциях к вакцинам приведены побочные эффекты, в числе которых различные аллергические реакции, которые могут проявиться в течение часа.

«Пациенты с противопоказаниями не охватываются вакцинацией, что предотвращает риски тяжелых побочных эффектов. После вакцинации пациентам рекомендуется подождать определенное время в медицинском учреждении. При возникновении анафилактического шока или тяжелой аллергической реакции врачи смогут немедленно оказать помощь. Большинство побочных эффектов являются слабовыраженными, которые означают, что вакцина работает, стимулируя иммунную систему пациента», - подчеркнула спикер.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник-V» и с 1 августа американская Moderna. С начала прививочной кампании 2 миллиона узбекистанцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса.