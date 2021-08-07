+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 32 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Узбекистане названы кандидаты в президенты от всех пяти партий

7 Августа 2021 16:24
Поделиться:
В Узбекистане названы кандидаты в президенты от всех пяти партий

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане все пять политических партий выдвинули своих кандидатов для участия в президентских выборах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Туркменистан
Логическое продолжение демократических реформ Дельта-штамм коронавируса доминирует у заболевших в Узбекистане Касым-Жомарт Токаев посетил выставку национальных товаров стран Центральной Азии

Сегодня на очередном пленуме правящей Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) принято решение о выдвижении члена политического совета партии Шавката Мирзиёева кандидатом в президенты.

Также сегодня со своим кандидатом в президенты определилась Народно-демократическая партия Узбекистана. Ее кандидатом стала заместитель председателя центрального совета партии Максуда Ворисова.

Демократическая партия «Миллий тикланиш» выдвинула кандидатуру председателя своего центрального совета Алишера Кадирова.

Ранее по итогам внеочередных пленумов Экологическая партия и Социал-демократическая партия «Адолат» выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Нарзуллу Обламурадова и Бахрома Абдухалимова.

Напомним, выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля. На эту должность может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, хорошо владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана в течение 10 лет до выборов. Президент Узбекистана избирается на пятилетний срок.


Подписывайтесь на наш канал:

#Выборы   #Узбекистан  
Поделиться:

Автор:

Мадибек Джанибеков

Новости по теме
Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Туркменистан
Логическое продолжение демократических реформ
Дельта-штамм коронавируса доминирует у заболевших в Узбекистане
Касым-Жомарт Токаев посетил выставку национальных товаров стран Центральной Азии
Популярное
1 Главный санврач Алматы назвал основные причины роста заражения КВИ
2 Мы сейчас находимся на пике - Жандарбек Бекшин об эпидситуации в Алматы
3 Алматы находится в «темно-красной» зоне: Жандарбек Бекшин объяснил постановление
4 Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте
5 Карантинные ограничительные мероприятия усиливают в Павлодарской области
6 Принято Совместное заявление по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии
Читайте также
Две партии выдвинули своих кандидатов на президентские выборы в Узбекистане
Более 300 тысяч человек в день прививаются от коронавируса в Узбекистане
Главный санврач Алматы назвал основные причины роста заражения КВИ
Мы сейчас находимся на пике - Жандарбек Бекшин об эпидситуации в Алматы
Алматы находится в «темно-красной» зоне: Жандарбек Бекшин объяснил постановление
Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте
Карантинные ограничительные мероприятия усиливают в Павлодарской области
Принято Совместное заявление по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив