В Узбекистане названы кандидаты в президенты от всех пяти партий

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане все пять политических партий выдвинули своих кандидатов для участия в президентских выборах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на очередном пленуме правящей Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) принято решение о выдвижении члена политического совета партии Шавката Мирзиёева кандидатом в президенты.