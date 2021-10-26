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В Узбекистане нашли разыскиваемую мужем и полицией Павлодара алиментщицу

Автор:  
Антон Гагарин
26 Октября 2021, 13:41
В Узбекистане нашли разыскиваемую мужем и полицией Павлодара алиментщицу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция Павлодарской области установила местонахождение 192 разыскиваемых неплательщиков алиментов и 95 должников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году сотрудниками миграционной полиции Павлодарской области установлено местонахождение 192 разыскиваемых неплательщика алиментов и 95 должников», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

В Алматы задержан 27-летний неплательщик алиментов, который был в розыске с 2019 года. Хотя нередки случаи, когда выплату алиментов присуждают матери.

«В такой ситуации оказалась жительница города Шымкента, которую разыскали в Республике Узбекистан. Бывший муж – житель Успенского района - обратился по розыску своей законной супруги», - дополнили в ДП области.
Заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Казбек Ахметов прокомментировал, что на розыск нерадивых родителей и недобросовестных должников затрачивается немало сил и средств.

«С начала года для поимки уклоняющихся от уплаты алиментов и долгов граждан полицейскими направлено порядка 700 запросов в различные учреждения. Внесены сведения о транспортных средствах в автоматизированные системы «Автопоток» и «Интегра», - заявил он.

Кроме этого, в отношении выехавших за пределы Казахстан разыскиваемых должников по алиментам направлены письма в органы внутренних дел этих государств.

Павлодарская область   Узбекистан   МВД РК  
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