В Узбекистане курс доллара США обновил исторический максимум

С начала года официальный курс доллара в Узбекистане дважды обновил исторический максимум и сегодня превысил отметку в 12500 сумов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Центрального банка Узбекистана, курс доллара на валютной бирже достиг новой максимальной отметки. Регулятор установил официальный курс американской валюты на уровне 12508 сумов.

Сегодня в коммерческих банках доллар принимался по курсу 12435−12450 сумов. Курс продажи варьировался от 12495 до 12560 сумов.

По итогам 2023 года национальная валюта Узбекистана обесценилась на 9,7%. С начала 2024 года сум девальвировал на 1,37%, или на 169,23 сума.

Ранее сообщалось, что в начале января текущего года курс доллара в Узбекистане превысил 12400 сумов, обновив исторический максимум.

Максимальный рекорд был зафиксирован в августе 2023 года, когда курс доллара в банках Узбекистана подскочил сразу на 408 сумов и превысил отметку в 12 тысяч сумов.