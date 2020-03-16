В Узбекистане количество зараженных коронавирусом возросло до восьми

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане количество заражённых коронавирусом достигло 8 человек, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Минздрава РУ, коронавирус выявили у родственника первой пациентки, которая прибыла 11 марта из Франции.

Кроме того, коронавирус подтвердился у узбекистанца, который прилетел 14 марта из Великобритании.

Напомним, первая пациентка с признаками коронавирусной инфекцией была выявлена 15 марта. Позже число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выросло до шести. Вирус обнаружен у супруга и внука первой пациентки, а также двух ее детей. Кроме того, был подтвержден диагноз у гражданина Узбекистана, прибывшего утром 15 марта из Стамбула.