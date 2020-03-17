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В Узбекистане количество заражённых коронавирусом достигло 10 человек

17 Марта 2020 13:28
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В Узбекистане количество заражённых коронавирусом достигло 10 человек

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане количество заражённых коронавирусом достигло 10 человек, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным пресс-службы Минздрава Узбекистана , коронавирус выявили еще у двоих граждан страны. В частности вирус был обнаружен у супруги гражданина, который прилетел из Турции в Узбекистан 15 марта.

Также инфекция выявлена у другого узбекистанца.

Таким образом общее количество заражённых в Узбекистане достигло 10 человек.

Напомним, первая пациентка с признаками коронавирусной инфекцией была выявлена 15 марта. Позже число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выросло до восьми. Вирус обнаружен троих родственников первой пациентки, а также двух ее детей.

Кроме того, был подтверждён коронавирус у граждан Узбекистана, которые прибыли 14 и 15 марта из Великобритании и Турции соответственно.





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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Мирас Куандыков

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