В Узбекистане количество заражённых коронавирусом достигло 10 человек
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане количество заражённых коронавирусом достигло 10 человек, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По данным пресс-службы Минздрава Узбекистана , коронавирус выявили еще у двоих граждан страны. В частности вирус был обнаружен у супруги гражданина, который прилетел из Турции в Узбекистан 15 марта.
Также инфекция выявлена у другого узбекистанца.
Таким образом общее количество заражённых в Узбекистане достигло 10 человек.
Напомним, первая пациентка с признаками коронавирусной инфекцией была выявлена 15 марта. Позже число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выросло до восьми. Вирус обнаружен троих родственников первой пациентки, а также двух ее детей.
Кроме того, был подтверждён коронавирус у граждан Узбекистана, которые прибыли 14 и 15 марта из Великобритании и Турции соответственно.
- Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта
- Количество заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 32
- В Нур-Султане ужесточили меры дезинфекции в борьбе с коронавирусом
- Заболевшая коронавирусом в столице оказалась из группы контактировавших
- Когда придет новая партия масок и антисептиков в столицу
- В Актюбинской области временно приостановили работу приемных для граждан
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана