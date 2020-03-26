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В Узбекистане количество зараженных COVID-19 достигло 60

Автор:  
Мирас Куандыков
26 Марта 2020, 08:18
В Узбекистане количество зараженных COVID-19 достигло 60

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане число зараженных COVID-19 достигло 60, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Минздрава РУ, коронавирус выявлен у жителя Намангана, который вернулся из Турции. В данный момент он изолирован и помещен в Наманганскую областную инфекционную больницу.

Вместе с тем, согласно информации пресс-службы Наманганской администрации, с 00:01 часов 26 марта временно ограничивают движение любого транспорта из районов в город Наманган, а также из Намангана в районы и другие регионы Узбекистана. В то же время запрет на въезд и выезд не касается перевозок грузов и лиц с постоянной регистрацией в Намангане.

Необходимо отметить, что Наманган расположен в густонаселенной Ферганской долине и является вторым городом после Ташкента по численности населения в Узбекистане.


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