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В Узбекистане количество заболевших коронавирусом достигло 15 человек
18 Марта 2020 16:55
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане подтверждено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По данным пресс-службы Минздрава Узбекистана, на сегодняшний день количество граждан, инфицированных коронавирусом по стране, составило 15 человек.
В основной массе заражённые являются родственниками, прибывших из-за рубежа граждан Узбекистана, у которых был подтверждён диагноз COVID-19.
Все подтверждённые случаи приходятся на столицу Узбекистана. Данный факт обусловлен тем, что Ташкент является основным международным хабом по республике.
Напомним, что первый гражданин, с подтверждённым коронавирусом, был выявлен в Узбекистане 15 марта, прибывший из Франции.
Фото: uznews.uz
Ключевые слова: Узбекистан, Коронавирус,
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