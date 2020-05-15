В Узбекистане карантин продлили до 1 июня

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Карантин в Узбекистане продлён до 1 июня, но при этом сняты ряд ограничений передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Решение о продлении карантина приняла специальная республиканская комиссия, учитывая сохраняющийся риск возрастания количества заболевших в стране.

Между тем, с 18 мая в Узбекистане разрешено частичное возобновление авиа- и железнодорожных сообщений внутри страны.

В частности, возобновляются авиарейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч, Термез и обратно. Кроме того, начнут курсировать поезда Afrosiyob из Ташкента в Навои, Бухару и Карши, а также движение скоростных поездов в Ферганскую долину (Ферганская, Андижанская и Наманганская области) и обратно.

Также в зависимости от разделения регионов республики: на красный, желтый и зелёный, будут доступны некоторые виды сфер малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги населению, а также парки, спортивные стадионы и музеи.