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В Узбекистане карантин продлён до 15 июня

30 Мая 2020 18:31
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В Узбекистане карантин продлён до 15 июня

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане продлены карантинные меры, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, действующие карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 15 июня. Такое решение приняла специальная комиссия по борьбе с коронавирусом. При этом, также с 1 июня ослаблены ограничения для некоторых видов деятельности в зависимости от уровня карантина.

В регионах с «красным» уровнем разрешено:
⁃ риэлторская деятельность;
⁃ рекламная и маркетинговая деятельность.

В регионах с «желтым» уровнем:
⁃ подготовка и переподготовка водителей автомототранспорта, при этом, теоретические занятия проводятся удаленно (онлайн), практические — с соблюдением правил санитарии (лицевые маски, перчатки, дезинфекция транспортного средства);
⁃ деятельность субъектов предпринимательства, оказывающих услуги питания на условиях аутсорсинга государственным организациям.

В регионах с «зеленым» уровнем:
⁃ работа санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, других мест отдыха и средств размещения (кроме хостелов);
- работа спортивных секций, кружков, спортзалов и фитнес-клубов;
⁃ проведение семейных торжеств, свадеб, обрядов и церемоний (с участием не более 30 человек и только в доме либо во дворе).

Кроме того, в Узбекистане разрешено профессиональным футбольным клубам начинать тренировки и подготовку к международным и локальным соревнованиям.

Также с 5 июня возобновится профессиональная футбольная лига Узбекистана, однако, матчи будут проводиться без зрителей.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Узбекистан, Коронавирус,
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Автор:

Мирас Куандыков

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