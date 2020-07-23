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В Узбекистане издана книга «Мудрое слово Абая»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Июля 2020, 08:25
В Узбекистане издана книга «Мудрое слово Абая»

ТАШКЕНТ. УЗА-КАЗИНФОРМ - По инициативе Союза писателей Узбекистана и при содействии общественного фонда «Ижод» в издательстве «Donishmand ziyosi» подготовлена и издана книга профессора Наманганского государственного университета Кодиржона Носирова «Мудрое слово Абая», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

«Изданная под рубрикой «Дружба литератур – вечная дружба» с целью пропаганды литературы братских народов, новая книга никого не оставит равнодушным. Происходящие в Узбекистане литературно-просветительские преобразования стали началом нового этапа в изучении творческого наследия братских народов, в том числе творчества Абая. На основе постановления Главы Узбекистана «О широком изучении и пропаганде творческого наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая» от 13 марта 2018 года усилилось внимание к изучению произведений известного поэта», - отмечает Национальное информационное агентство Узбекистана.

В нынешнем году будет широко праздноваться 175-летие со дня рождения Абая. Творчество поэта занимает особое место в просветительской жизни не только казахского, но и всех народов Центральной Азии.

Безусловно, новая книга о творчестве Абая вызовет большой интерес среди поклонников литературы. Автор книги Кодиржон Носиров и ранее писал статьи и создавал учебно-методические пособия о жизни и деятельности Абая. По мнению литературоведов, в новой книге автор пытается на основе источников показать роль Абая в истории казахской литературы и культуры, а также выразить собственное отношение к вопросам идейной и эстетической ценности наследия великого мыслителя.

В книге отражены новаторство Абая в искусстве слова, мечты и чаяния о всесторонне совершенном человеке как общественном деятеле. В книге в действенной форме представлены гармоничность творчества Абая, что прослеживается и в стихосложении, и в нравоучительной прозе, и в создании дастанов, которые дополняют друг друга и доведены до совершенства.

Исследователь отмечает, что в творчестве Абая приоритетной является идея о том, что путь к счастью пролегает только через просвещение. В отличие от традиций искусства восточного дастана, Абай своеобразно излагает свои взгляды на алчность, вражду, любовь. Автор обратил особое внимание на то, что затронутые в лирике Абая темы любви, гуманизма, долга, невежества, скупости в неповторимой форме раскрыты в поэмах и наставлениях.

Читая книгу, можно также ознакомиться с ценными мнениями и взглядами Абая о переводческой деятельности, его отношением к отдельным недостаткам в этом виде деятельности.


Культура   Узбекистан   Абай  
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