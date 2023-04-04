В Узбекистане иностранных дипломатов ознакомили с работой по восстановлению экосистемы Приаралья

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – МИД Узбекистана организовал информационный тур в регион Приаралья для иностранных дипломатов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Это первый визит такого рода, организованный для глав дипломатических миссий с целью их информирования об усилиях правительства Узбекистана по восстановлению экологии Приаралья и обеспечению устойчивому развитию региона.

«Иностранные дипломаты знакомятся с проводимой работой по восстановлению экосистемы региона Приаралья. В целях предотвращения распространения пыли и ядовитых солей, Президент Узбекистана инициировал один из крупнейших в мире экологических проектов по созданию зеленой зоны площадью 1,73 млн га на высохшем дне Аральского моря. Отрадно отметить, что площадь пустынных лесов расширяется день ото дня», - сообщила пресс-служба МИД.

Правительственная программа «Спасём Арал» была запущена в 2018 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. За истекший период МЧС и лесными хозяйствами страны на высохшей части Арала был создан 1,62 млн гектара леса из саксаула, тамарикса и других пустынных растений. В течение 2023 года планируется высадить еще 100 тыс. гектаров лесных насаждений. По оценке узбекских специалистов, при успешном развитии проекта высадки зелёных полос в срок до 12 лет экологическая ситуация в Приаралье должна значительно улучшиться.

Ранее сообщалось, какие меры по спасению Арала и Приаралья предпринимают страны Центральной Азии.