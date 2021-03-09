В Узбекистане граждане перед вакцинацией от КВИ пройдут медосмотр

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане граждане перед вакцинацией от коронавируса будут проходить медицинский осмотр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана со ссылкой на замначальника службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Нурмата Отабекова. По его словам, решение о том, следует ли делать прививку от коронавируса, будет приниматься по результатам медицинского обследования.

Отабеков отметил, что все желающие сделать прививку будут проходить медосмотр, эта мера позволит предотвратить непредвиденные осложнения. После инъекции в течение получаса пациент будет находиться под медицинским наблюдением. Наблюдение за его состоянием медики будут вести в течение трех дней. Врачи будут приходить к вакцинированным домой.

Также Минздрав республики озвучил перечень лиц, которым не рекомендуется делать прививку от коронавируса.

Так, прививку от COVID-19 не рекомендуется делать людям с ВИЧ-инфекцией, страдающим аутоиммунными заболеваниями, лицам, имеющим в анамнезе тяжелые аллергические реакции, беременным и кормящим женщинам, а также несовершеннолетним.

Напомним, начало вакцинации в Узбекистане намечено на первую половину марта. Для ее проведения в лечебно-профилактических учреждениях в Ташкенте и во всех регионах страны выделено 3138 кабинетов. Кроме того, к вакцинации населения от коронавируса привлекут 820 мобильных бригад.