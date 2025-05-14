Узбекистан потребует от мигрантов возмещения расходов на депортацию

Согласно информации, предоставленной Агентством по вопросам внешней трудовой миграции при правительстве Узбекистана, документ охватывает порядок действий в отношении граждан, официально направленных на работу за рубеж, но впоследствии депортированных принимающей страной за нарушение местного законодательства.

В соответствии с постановлением, если расходы на возвращение мигранта на родину были покрыты Агентством, по прибытии в Узбекистан он будет обязан полностью возместить государству все понесенные затраты. Более того, мигрант должен будет вернуть в полном объеме и предоставленную ему субсидию из Миграционного фонда, которая ранее выделялась для трудоустройства за границей.

Помимо этого, граждане, депортированные за несоблюдение законодательства страны пребывания, на протяжении одного года не смогут участвовать в государственных программах по отбору рабочей силы для трудоустройства в развитых странах.

Напомним, ранее сообщалось, что группа узбекских мигрантов, находившихся в Соединенных Штатах Америки, была сначала депортирована в Коста-Рику, а затем возвращена на родину.

В США продолжается массовая депортация нелегальных мигрантов. Что происходит с казахстанцами, оказавшимися в их числе, разбирался собственный корреспондент агентства Kazinform.