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    10:37, 14 Май 2025 | GMT +5

    Узбекистан потребует от мигрантов возмещения расходов на депортацию

    Правительство Узбекистана утвердило постановление, регулирующее права трудовых мигрантов и меры, применяемые в случае их депортации. Об этом сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Депортацияланған өзбекстандық мигранттар елге қайту шығынын өтеуге міндеттеледі
    Фото: Министерство транспорта Узбекистана

    Согласно информации, предоставленной Агентством по вопросам внешней трудовой миграции при правительстве Узбекистана, документ охватывает порядок действий в отношении граждан, официально направленных на работу за рубеж, но впоследствии депортированных принимающей страной за нарушение местного законодательства.

    В соответствии с постановлением, если расходы на возвращение мигранта на родину были покрыты Агентством, по прибытии в Узбекистан он будет обязан полностью возместить государству все понесенные затраты. Более того, мигрант должен будет вернуть в полном объеме и предоставленную ему субсидию из Миграционного фонда, которая ранее выделялась для трудоустройства за границей.

    Помимо этого, граждане, депортированные за несоблюдение законодательства страны пребывания, на протяжении одного года не смогут участвовать в государственных программах по отбору рабочей силы для трудоустройства в развитых странах.

    Напомним, ранее сообщалось, что группа узбекских мигрантов, находившихся в Соединенных Штатах Америки, была сначала депортирована в Коста-Рику, а затем возвращена на родину.

    В США продолжается массовая депортация нелегальных мигрантов. Что происходит с казахстанцами, оказавшимися в их числе, разбирался собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Теги:
    Узбекистан Мигранты Мировые новости
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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