В Узбекистане дан старт строительству «Нового Ташкента»

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на церемонии закладки первого камня проекта «Новый Ташкент», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Сегодня количество людей, живущих и работающих в нашей столице, составляет около 5 млн человек. Ожидается, что в ближайшие годы этот показатель увеличится. В городе наблюдается спрос на строительство более 20 тысяч многоквартирных домов в год, более 40 школ, детских садов и поликлиник. Поэтому необходимо четко определиться с планами как минимум на 15-20 лет вперед», — сказал президент Узбекистана.

Глава Узбекистана отметил, что с учетом этих факторов проект генерального плана Ташкента до 2045 года был разработан с привлечением специалистов из Великобритании, Сингапура, Китая и Турции. В частности, в нем отражена цель постепенно расширить территорию столицы за счет соседних районов Ташкентской области, а также реализовать проект «Новый Ташкент» между реками Чирчик и Карасув.

«Нынешний Ташкент занимает площадь 43 тысячи гектаров. В рамках проекта «Новый Ташкент» дополнительные 20 тысяч гектаров создадут комфортные условия для проживания 1 млн человек. В частности, на первом этапе будут построены многоквартирные дома на 60 тысяч жителей, 30 школ, 20 детских садов, многопрофильная больница и 5 семейных поликлиник», – сказал Шавкат Мирзиёев.

С его слов, здесь же разместятся университет «Новый Узбекистан», новые корпуса Национальной библиотеки, театр, художественные школы, торговые и сервисные центры. Постепенно в «Новый Ташкент» переедут и госучреждения. На месте нынешних зданий откроются гостиницы, объекты обслуживания и торговли, а Ташкент станет современным туристическим и деловым центром.

Президент отметил, что в «Новом Ташкенте» впервые в стране будут внедрены умные технологии на основе современных урбанистических и научных подходов, охватывающих жилье, транспорт, рабочие места, объекты культуры, спорта и образования.