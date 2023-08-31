В Усть-Каменогорске задержан очередной курьер-закладчик

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 19-летнего курьера-закладчика задержали в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» на одной из улиц областного центра задержали 19-летнего курьера-закладчика. При безотлагательном личном обыске в барсетке у парня полицейские обнаружили психотропные вещества мефедрон весом 18,94 грамма и a-рvp – 4,62 грамма. Общий вес наркотических средств составил 23,56 грамм. Как признался юноша, запрещенные вещества он хранил с целью дальнейшего сбыта. В настоящее время фигурант с санкции суда арестован. В отношении него заведено уголовное дело по ст. 297 ч. 3 УК РК.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Стоит отметить, что с начала года полицейские ВКО изъяли 275 кг различных наркотических средств, из них свыше 5 кг синтетических веществ.