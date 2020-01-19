В Усть-Каменогорске улучшат благоустройство 19-го микрорайона

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С целью повышения качества жизни горожан по поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова разработан Комплексный план благоустройства 19-го микрорайона. Глава региона обсудил план с жителями жилого района. На встрече присутствовали свыше 500 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

19-й жилой район – это современный микрорайон в левобережной части Усть-Каменогорска, общей площадью 540 га. Застройка района была начата в 2008 году. Здесь построено 63 многоэтажных жилых дома на 425,4 тыс. кв. метров (5581 квартира), где проживают более 20 тысяч человек. В настоящий момент строятся еще 26 домов на 240 тыс. кв. метров (3007 квартир).

«К глубокому сожалению, здесь имеются постоянные системные проблемы. Лишь малое количество домов имеют полный завершающий вид с точки зрения обустройства, возникают проблемы с комфортностью, благоустроенностью. Это, безусловно, отрицательный фактор, вам причинено множество неудобств. И я еще раз приношу извинения. Но сегодня на этой встрече мы предложим вам комплексный план, обеспечим достойное финансирование. Я хочу, чтобы вы приняли в этом свое участие, вносите предложения, контролируйте процесс. Это и есть понятие «открытый бюджет», – сказал Даниал Ахметов.





Глава региона отметил, что в районе недавно открылась детская больница на 200 коек областного Центра матери и ребенка, которая отвечает всем мировым стандартам. Также за этот период здесь построены здания Восточно-Казахстанского областного суда, территориального управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, областной Центр крови, две школы на 1000 учеников и один детский сад «Рахат» на 250 мест, будет введено в эксплуатацию дошкольное учреждение на 250 мест, строящееся в рамках ГЧП.





В 2021 году планируется открытие физико-математической школы на 700 мест по проспекту Есенберлина. Принимаются меры по улучшению системы транспортного сообщения 19 жилого района с другими микрорайонами города. В 2019 году открыта дорога от пр. Сатпаева до Самарского шоссе.

Также начата работа по строительству магистральной дороги общей протяженностью 5,06 км от пр. Есенберлина с выходом на Алматинскую трассу и перекрестком пр. Сатпаева – пр. Жибек-Жолы.

Для обеспечения жизнедеятельности микрорайона построены две тепловые насосные станции, одна водонапорная станция, три канализационно-насосные станции и 33 трансформаторных подстанции.

В рамках комплексного плана, реализация которого намечена на 2020 год, предусмотрено два этапа. Для придания нового облика жилому району будет произведено устройство и расширение проездов протяженностью 5,44 км, переустройство тротуаров протяженностью 3,03 км. Планируется освещение проездов, тротуаров и площадок, появятся 595 светоточек. Установят 100 комплектов скамеек и урн. Кроме того, в микрорайоне обустроят 12 детских и 12 спортивных площадок, три футбольных поля, семь зон отдыха для взрослых. Особое внимание будет уделено озеленению. Запланирована разбивка цветников и посадка 15 тысяч саженцев деревьев. В целом, будет произведено озеленение 20600 кв. метров площади на сумму 16,79 млн. тенге.

Первоочередная задача, нетерпящая отлагательств, – строительство дренажных и ливневых сетей, проведение уличного освещения, строительство тротуаров и внутриквартальных проездов. Установят скамейки и торшерные светильники. В ближайшей перспективе одним из масштабных проектов станет строительство парка отдыха площадью два гектара. В целом, на благоустройство 19 жилого района планируется направить 1,3 млрд. тенге.

В заключение встречи жители района внесли свои пожелания и предложения, а также поблагодарили главу региона за разработку плана.

«Эта встреча не последняя. Через несколько месяцев я еще раз проведу с вами обсуждения. Мы расскажем вам, кто на каком участке работает, какая работа сделана. Мы справимся с этой задачей», – заключил Даниал Ахметов.











